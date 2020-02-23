Первый Android-смартфон продали на eBay за 195 долларов

На аукционе eBay появился лот в виде первого Android-смартфона по цене 195 долларов США за один экземпляр.

Первым коммерческим смартфоном на Android является прототип Google Sooner, основанный на базе HTC EXCA 300. Он имеет QWERTY-клавиатуру, дисплей 320 х 240 точек и 64 Мб оперативной памяти. Смартфон поддерживает EDGE/GPRS, камеру с разрешением 1,3 Мп и аккумулятор ёмкостью 960 мАч.

Чуть позже в продажу вышла усовершенствованная модель-слайдер HTC Dream, более известная в США под названием T-Mobile G1.

HTC Dream

Сразу после появления на онлайн-аукционе eBay по цене 195 долларов их быстро раскупили. По всей видимости среди покупателей есть фанаты Google или те, кто планирует их продать спустя какое-то время по завышенной стоимости.

Для сравнения, три года назад на eBay продавали самый первый iPhone за 19,5 тысяч долларов. Аукцион проходил в честь юбилея компании Apple. Сомнений, что покупатель на эту “технологическую древность” нашелся, не возникает.