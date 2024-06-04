Первые подробности и дата выхода геймпада Xiaoji Games G8+

Компания Xiaoji Games раскрыла больше информации о своем геймпаде G8+, который появится в Китае с 7 июня по цене в 399 юаней или 55 долларов. Новинка будет иметь ассиметричный дизайн в стиле Xbox, использовать Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения и поддерживать широкий спектр устройств: ПК, Switch, Android и iOS 13+.

Из интересных фишек, G8+ получил специальную функцию для Nintendo Switch — пробуждение одной кнопкой. Кроме того, геймпад оснащен встроенным 6-осевым гироскопом для управления движениями и совместим с устройствами длиной до 215 мм. Так что можно использовать его не только со смартфонами, но и с планшетами, вроде Y700 и iPad mini.