Первые детали о Xiaomi 15 утекли в сеть: характеристики и дата выхода

До анонса серии Xiaomi 15 еще несколько месяцев, однако в сети уже начала появляться информация о новом флагмане, в частности характеристики и дата выхода смартфонов.

По данным информатора Smart Pikachu, серия Xiaomi 15 будет оснащена еще неанонсированным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

В декабре авторитетный инсайдер Digital Chat Station отмечал, что Xiaomi 15 может получить 6,36-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом экран будет иметь разрешение 1,5K, уточнил Smart Pikachu.

Ожидается, что массовое производство линейки Xiaomi 15 может начаться в сентябре, а поставки – в октябре.

На данный момент вся имеющаяся информация лишь слухи, поэтому относитесь к ней с долей скептицизма.