Первые Apple Watch стали винтажными — что это значит

Оригинальная модель Apple Watch, выпущенная в 2015 году, теперь считается винтажной. Это значит, что часы смогут отремонтировать лишь при наличии комплектующих. Учитывая, что продажи этой модели прекратились более пяти лет назад, это логично. Через два года они будут уже устаревшими.

Отметим, что первые Apple Watch выходили, в том числе в корпусе из 18-каратного золота. Похоже, их владельцам придётся запастись запчастями, если они не хотят менять девайс на более современный.

Помимо этого, запчасти могу поставлять и китайские производители. Разумеется, они не будут оригинальными, но тут уже придётся выбирать.

Помимо этого, винтажными стали 13- и 15-дюймовые MacBook Pro Retina 2015 года. Однако до 2026 года на них ещё можно заменить аккумулятор — они ещё есть в сервисных центрах.