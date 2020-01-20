Первому iPad исполнилось 10 лет

10 лет назад сам Стив Джобс представил первый Apple iPad. Он позиционировал его как полноценную альтернативу компьютеру.

По сей день пользователи спорят получилось ли планшету заменить компьютер или нет. Тут я встаю на сторону легендарного Стива и убежденно говорю — получилось. Я знаком с несколькими людьми, которые в последнее время полностью пересели работать на iPad. Это, конечно, получается только с доп. аксессуарами (например, Smart Keyboard и Apple Pencil).

После презентации iPad многие известные производители пытались выпустить планшеты, работающие на Android. И все эти устройства почему-то исчезали сразу после их презентации. А вот различные версии iPad по сей день остаются в топе.

У первого iPad (2010) был 9,7-дюймовый экран, процессор Apple A4 и большие рамки. Планшет сразу поддерживал sim-карту.

Позже iPad ежегодно обновлялся, появились разветвления на mini, Air и Pro. Но лидерство на рынке среди подобных устройств так и осталось за Apple.