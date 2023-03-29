Pepsi изменит логотип впервые за 15 лет

Pepsi готовится изменить логотип, обновление произойдет до 2024 года. Ребрендинг компании связан с предстоящим 125-летием Pepsi.

Лого нельзя назвать совершенно новым, примерно так он выглядел в 90х. Слово Pepsi снова поместили в середину круга, а основными цветами сделали чёрный и тёмно-синий. Эту расцветку до этого использовали в линейке Pepsi Zero Sugar. Сообщается, что так компания будет акцентировать внимание на борьбе с сахаром.

В США первые обновленные баночки начнут продавать к осени 2023 года, распространение по миру запланировано с 2024 года. До этого, Pepsi не меняла логотип около 15 лет.