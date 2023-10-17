OUKITEL представила прочный смартфон C36 2023

Китайская компания OUKITEL представила новую модель прочного смартфона с двумя камерами — С36. Гаджет получил большой 6,56-дюймовым дисплей с разрешением 720х1600 точек, аккумулятор на 5150 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и не самый новый восьмиядерный чипсет Unisoc Tiger T606. За управление отвечает ОС Android 13.

Также есть поддержка OTG, позволяющая осуществлять обратную зарядку. Стандартную память смартфона 128 Гб можно расширить до 1 Тб.

Интересно, что новинка не имеет прорезиненного корпуса и какой-либо внешней защиты. Вес OUKITEL С36 составляет 199 г, а толщина – 9,18 мм.

Основная камера обладает датчиком с разрешением 13 МП с широкоугольным объективом 81 градусов и фронтальной 5-МП камерой.

Стоимость OUKITEL С36 в России составляет 9 300 рублей.