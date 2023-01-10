Отменённую игровую консоль Lenovo Legion Play начали продавать в Китае

В Китае начали продавать прототипы портативной игровой консоли Lenovo Legion Play на Android. Её официально не выпускали, но прототипы всё же были собраны. Цена одного экземпляра составляет $160 (~11 000 рублей).

Консоли удалось купить некоторым блогерам, которые и рассказали о ней миру. Новинки основаны на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 и работают под управлением ОС Android 11.

Также консоль оснащена 7-дюймовым экраном с разрешением 1920×1080 пикселей, поддержкой HDR 10, фронтальными стереодинамиками и батареей на 7000 мАч. Само устройство позиционировалось как облачная система, но её отменили по неизвестным причинам.

А вот Logitech и Razer ранее представили G Cloud за $299 (~20 800 рублей) и $399 (~27 800 рублей).