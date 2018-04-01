От Microsoft требуют возродить Windows 7

С 14 января Microsoft прекратила официально поддерживать Windows 7. Большинство пользователей восприняли данный факт в штыки и начали искать любые пути, чтобы сохранить жизнь популярной операционной системы.

В поддержку пользователей выступил Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation), который опубликовал петицию с требованием к Microsoft дать Windows 7 дальнейшую жизнь. Они предлагают выпустить операционку в свободный доступ в виде ПО и открытым исходным кодом, чтобы сообщество разработчиков изучало систему и постепенно улучшало её.

Любой желающий может откликнуться на петицию с требованиями к компании Microsoft:

Требуем выпуск Windows 7 в виде свободного ПО. Позвольте сообществу изучать её, изменять и распространять.

Призываем уважать свободу выбора и конфиденциальность пользователей и не принуждать переходить на новые версии Windows.

Покажите дополнительные доказательства, что Microsoft, действительно, уважает свободу выбора пользователей, а не просто используете это в маркетинга.

Остаётся только наблюдать на реакцией Microsoft, если она вообще обратит на это внимание.