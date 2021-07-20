Основатель Amazon успешно совершил полёт в космос на корабле Blue Origin

Первый полёт в космос компании Blue Origin прошел успешно. Основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос вместе с ещё тремя людьми побывал в космосе и совершил успешную посадку на Землю.

Ракета New Shepard набрала высоту в 351 210 футов (около 107 км) и развила максимальную скорость до 2231 миль в час (3590 км/ч).

Полёт продлился около 10 минут. Вместе с Джеффом Безосом был его младший брат Марк Безос, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник голландской средней школы Оливер Дэемен. Около четырёх минут весь экипаж находился в состоянии полной невесомости.

Все четверо космонавта самостоятельно и с улыбками выбрались из специальной капсулы после приземления.

В Blue Origin отметили, что полет New Shepard, может считаться космическим, поскольку корабль взлетел на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.