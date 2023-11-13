Опубликованы рендеры Samsung Galaxy Xcover7 – «неубиваемый» смартфон со съемной батареей

В сети появились официальные рендеры от «надежного источника» смартфона Samsung Galaxy Xcover7, который оснащен прочной рамой и задней рифленой панелью. Важной особенностью устройства является возможность снять заднюю крышку и заменить аккумулятор, ёмкость которого пока неизвестна.

Galaxy Xcover7 получил одну камеру, двойную вспышку, а также аппаратную настраиваемую кнопку Xcover с левой стороны. Пользователи могут настроить клавишу для выполнения определенной функции, например, открытие приложений, Push-to-Talk, сканирование штрих-кодов и многое другое. Кнопки включения и регулировки громкости находятся на правой стороне.

Смартфон имеет большие рамки дисплея, что характерно для прочных смартфонов. Качество сборки будет соответствовать военному стандарту MIL-STD-810H, в частности, Galaxy Xcover7 будет устойчив к пыли и влаге (IP68), а также падению на бетон. Данное устройство придет на смену Galaxy Xcover 6 Pro от Samsung, которое было выпушено в июне 2022 года.