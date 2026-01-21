Стала известна дата выхода RedMagic 11 Air на глобальный рынок | The GEEK
Новости

Стала известна дата выхода RedMagic 11 Air на глобальный рынок

До мировой премьеры остались считанные дни.
Редакция The GEEK сегодня в 07:00

Игровой смартфон RedMagic 11 Air, который 20 января дебютировал в Китае, выйдет на глобальный рынок уже 29 января. Соответствующий баннер появился на официальном сайте и в соцсетях бренда.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite, сенсорными триггерами и системой активного охлаждения со встроенной турбиной. Также устройство получило аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air

Пока неизвестно, сохранит ли глобальная версия RedMagic 11 Air все характеристики китайской модели или её ждёт даунгрейд. Однако цены на смартфон точно будут гораздо выше.

