Появился официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

Уже сегодня состоится официальная презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S20.

Производитель представит три смартфона из главной линейки: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Также будет выпущена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip.

Сейчас инсайдер Эван Блэсс опубликовал официальный анонс компании. В нем показаны три смартфона из флагманской линейки в разных цветах — розовом, голубом и сером.

Мероприятие пройдёт сегодня в 22:00 по московскому времени. Остаётся только дождаться.