Опубликованы изображения бюджетного Samsung Galaxy Note10 Lite
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Новости

Опубликованы изображения бюджетного Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung готовится выпустить бюджетную модель Galaxy Note10 Lite, которая получит фирменный стилус S Pen. Для некоторых рынков новинка появится под названием Galaxy A81. На днях опубликовали официальные изображения устройства.

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Galaxy Note10 Lite получит дисплей с диагональю 6,5-6,7 дюймов, встроенный сканер отпечатков пальцев и тройную камеру. Он работает на основе процессора Exynos 9810, но есть слухи, что устройство получит Snapdragon 865. Также смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти, базовым 3,5 мм разъемом для наушников и поддержкой Bluetooth 5.1. Будет ли защита от воды и пыли IP68 неизвестно.

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Стилус S Pen, который поставляется вместе с Galaxy Note10 Lite, поддерживает беспроводную зарядку и удаленное управление.

Samsung Galaxy Note10 Lite выпустят как минимум в трех цветах: чёрном, красном и перламутровом. Стоимость смартфона составит около 650 евро.

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