Опубликованы характеристики Samsung Galaxy Note10 Lite

Фотографии Samsung Galaxy Note10 Lite появились в Сети на прошлой неделе. Для некоторых рынков новинка появится под названием Galaxy A81. Теперь стали известны его полные характеристики.

Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Основная камера будет тройной с 12-мегапиксельными датчиками каждый. Фронтальная камера получит 32 Мп.

Galaxy Note10 Lite будет работать на новой топовой платформе Samsung — Exynos 9810. У него 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, есть поддержка 25-ваттной зарядки. Новинка имеет габариты 163,7 х 76,1 х ​​8,7 мм, вес 198 г.

Устройство будет поставляться с фирменными стилусом. Но не будет поддержки беспроводной зарядки, Bluetooth 5.1. и наличия стандартного разъема для наушников.

Samsung Galaxy Note10 Lite представят 10 января. Ориентировочная стоимость новинки составляет 609 евро.