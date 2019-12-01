Опубликованы финальные рендеры Samsung Galaxy S11+

Представители Samsung еще те шутники. Вот недавно в сети появился рендер, который демонстрировал оптический модуль смартфона Galaxy S11+. Как бы это странно не звучало, но было отчетливо видно, что этот элемент несимметричен. Многие пользователи сразу же разочаровались, но представители Samsung знали, что так и будет.

Они специально так сделали, чтобы никто больше не выкладывал выдуманные изображения данного элемента устройства. Также это способствовало тому, что в сети все больше разгорались дискуссии по этому поводу, а это отличное привлечение внимания к устройству.

А на днях появилось другое изображение, на котором камера выглядит уже симметрично. Опубликовал ее инсайдер, который ранее не был замечен в неправдивых утечках. Если же верить изображению, то нижний модуль – это перископная камера, которая обеспечивает пятикратный зум. Средний модуль – основной датчик с разрешением 108 МП. А вот два других – это скорее всего камера 3D ToF и широкоугольная камера.