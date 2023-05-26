Опубликовано 100 ГБ данных с тысячами жалоб на автопилот Tesla

Источник внутри Tesla передал немецкому изданию Handelsblatt около 100 ГБ конфиденциальных данных, содержащих информацию о тестировании автопилота компании.

По полученным файлам стало известно, что жалобы клиентов в США, Европе и Азии продолжались с 2015 года до марта 2022 года. Владельцы автомобилей сообщали о более чем 2400 проблемах с авторазгоном и 1500 проблемах с торможением. Эти числа включают 139 случаев «непреднамеренного экстренного торможения» и 383 случая «фантомных остановок», вызванных ложными предупреждениями о столкновениях.

Несмотря на сообщения о некоторых успешных тестах автопилота, многие владельцы жаловались на серьезные проблемы. Среди их жалоб были случаи, когда электромобили Tesla уходили в кюветы, врезались в стены или сталкивались с другими автомобилями на встречной полосе.

Сообщается, что в этих документах имеется строгое соглашение о неразглашении (NDA). Представители компании имеют право делиться информацией о ДТП только с клиентами и только после получения разрешения руководства. В противном случае, против них может быть подан иск.

Когда Handelsblatt обратилось в Tesla с просьбой о комментариях относительно утечки данных, компания потребовала удалить все полученные сведения и заявила, что данные были похищены.