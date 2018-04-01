Опубликован официальный тизер Xiaomi Mi 10

Последнее время в Сети появляется все больше информации о будущем флагмане Xiaomi Mi 10. По предварительным данным, смартфон получит 4 камеры, а его экран лишится каких-либо вырезов/засечек и будет абсолютно чист.

Сейчас опубликовали официальный тизер Xiaomi Mi 10. На нем указано, что смартфон будет работать на Snapdragon 865 5G — что вполне ожидаемо. Презентация состоится 11 февраля, кстати в этот же день Samsung представит всю свою линейку Galaxy S20 и новый гибкий смартфон.

Существование версии Mi 10 Pro пока что остается под вопросом.