Oppo выпустила доступные умные часы Watch SE

Oppo представили доступные Oppo Watch SE. Их точная стоимость пока не называется, но она точно должна быть ниже €250.

Производитель заявляет, что часы выдержат до трех дней автономной работы в обычном режиме и до 10 дней в режиме интеллектуального энергосбережения. 10-минутной зарядки хватит на целый день работы устройства. Также у него есть поддержка eSIM и спутниковой системы Baidu, функция AlwaysOn Display и модуль NFC.

У Oppo Watch SE более ста спортивных режимов. Всего доступны два цветовых варианта — черно-серый и туманно-фиолетовый.

Продажи умных часов Watch SE запустят 20 октября, тогда же станет известна их точная стоимость.

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