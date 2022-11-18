Oppo выпустит второй планшет Oppo Pad на Dimensity 9000

Oppo готовит свой второй планшет. Планами компании поделился популярный инсайдер Digital Chat Station.

Сообщается, что новинка получит название Oppo Pad 2 или Oppo Pad Pro. Планшет наделят более мощным процессором Dimensity 9000 (в первом Oppo Pad был Snapdragon 870), а также улучшенным дисплеем. Предполагается, что Oppo Pad 2(Pro) останется11-дюймовым, но с разрешением 2800 x 2000 пикселей.

По слухам, второй планшет от Oppo могут представить в конце февраля 2023 года.