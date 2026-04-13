Oppo официально раскрыла дизайн Find X9 Ultra  | The GEEK
Oppo официально раскрыла дизайн Find X9 Ultra 

Компания раскрыла дизайн смартфона, цветовые варианты и подтвердила часть конфигураций.
Редакция The GEEK сегодня в 21:17
Oppo официально раскрыла дизайн Find X9 Ultra 

Oppo сама раскрыла внешний вид флагманского Find X9 Ultra до официального анонса, который намечен на 21 апреля. Компания опубликовала изображения устройства и показала три варианта оформления корпуса.

Смартфон выйдет в цветах Earth Tundra, Polar Glacier и Velvet Sand Canyon. Один из вариантов, судя по изображениям, получит отделку под кожу, а два других предложат матовую заднюю панель с текстурой.

Одновременно Oppo подтвердила выпуск набора Hasselblad Earth Explorer Master Kit. В него войдут чехол, телеконвертер и другие аксессуары. Комплект предложат вместе с топовой версией смартфона с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя.

В Китае Find X9 Ultra уже доступен для предзаказа. Покупателям предложат версии с 12/256, 12/512, 16/512 ГБ, а также максимальную конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Ранее Oppo уже подтвердила ключевую особенность новинки — продвинутую камеру. Find X9 Ultra получит основной 200-мегапиксельный сенсор, 200-мегапиксельный телевик с трёхкратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный модуль с 10-кратным зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Спереди установят фронталку на 50 Мп.

По предварительным данным, смартфон также оснастят чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовым экраном и аккумулятором на 7050 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

