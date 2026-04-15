Представлен OPPO A6s Pro — прочный смартфон с уникальным дизайном | The GEEK
Новости

Представлен OPPO A6s Pro — прочный смартфон с уникальным дизайном

Он предлагает защиту IP69K, большую батарею с 80-Вт зарядкой и новый процессор от MediaTek.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:27
Представлен OPPO A6s Pro — прочный смартфон с уникальным дизайном

В Китае представлен среднебюджетный смартфон OPPO A6s Pro. Одной из главных особенностей новинки стал внешний вид: одна из расцветок изображением леса. Также доступны переливающийся «лотус удачи» и темно-синий вариант с эффектом сияния.

A6s Pro отличается повышенной прочностью. Заявлена защита IP69K, устойчивость к воздействию соленого тумана, температур от –50 до +63 градусов, ледяному дождю и песчаным бурям. Экран корректно реагирует на прикосновения мокрыми, грязными или жирными руками. Кроме того, устройство должно выдерживать до 26 падений подряд.

Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и новым процессором MediaTek Dimensity 6360-Max. OPPO A6s Pro получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, до 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру на 50 Мп с автофокусом и фронтальную камеру на 16 Мп. Есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, 5G, NFC и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев.

Стоимость OPPO A6s Pro в Китае начинается от 1999 юаней (~22 200 рублей). На глобальный рынок смартфон выйдет под названием OPPO F33 Pro.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  3. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  6. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры
Смотреть все обзоры