OPPO Reno8 T 5G официально появился в России

Компания OPPO объявила о старте продаж Reno8 T 5G на российском рынке. Смартфон получил изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камеру с разрешением 108 Мп и обновленную зарядку SUPERVOOC 67W с технологией Battery Health Engine.

Благодаря обновлению технологий зарядки и аккумулятора Reno8 T 5G можно зарядить до 100% всего за 44 минуты. Помимо этого, разработанная система Battery Health Engine позволяет продлить срок службы аккумулятора Reno8 T 5G до 1600 циклов зарядки.

Также смартфон получил чипсет Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно расширить до 1 с помощью карт памяти.

OPPO Reno8 T 5G в России доступен в золотом и черном цветах. Стоимость модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти составляет 34 990 рублей.