iPhone превратят в консоль: Apple разрабатывает игровой контроллер

Apple работает над собственными игровыми контроллерами для iPhone. Упоминания двух моделей с индексами T6502 и T1057 обнаружили в коде macOS, а информацию подтвердил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Судя по найденным данным, контроллеры получат крестовину, аналоговые стики, вибромоторы и, возможно, акселерометр с гироскопом для управления движением. Как именно будут выглядеть устройства, пока неизвестно.

По словам Гурмана, один из аксессуаров может выйти под брендом Beats. Разработкой проекта занимаются в том числе руководители подразделения Beats.

Сейчас iPhone уже поддерживает сторонние MFi-контроллеры, а также геймпады PlayStation и Xbox. Собственный аксессуар Apple может стать частью дальнейшего развития игровой экосистемы iPhone и Apple TV.