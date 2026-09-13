HONOR Magic 9 получит необычную квадратную селфи-камеру на 55 Мп

HONOR раскрыла новую подробность о камерах серии Magic 9. Смартфоны получат 55-мегапиксельную фронтальную камеру Agile Eye с квадратным сенсором.

По данным компании, такая форма сенсора позволяет захватывать более широкий кадр и удобнее работать с разной ориентацией смартфона. На опубликованном тизере камера переключается между вертикальной и горизонтальной съёмкой без заметной потери ширины кадра.

Квадратная фронтальная камера появится не во всей линейке. Её получат HONOR Magic 9 и Magic 9 Pro Max.

HONOR называет решение первым подобным среди Android-смартфонов.

Ранее компания также подтвердила, что серия Magic 9 получит обновлённую систему основных камер с двумя 200-мегапиксельными сенсорами и расширенными возможностями съёмки видео.