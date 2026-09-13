HONOR Magic 9 получит необычную квадратную селфи-камеру на 55 Мп
Новости

HONOR Magic 9 получит необычную квадратную селфи-камеру на 55 Мп

Фронталка на 55 Мп сможет сохранять широкий угол обзора при вертикальной и горизонтальной съёмке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:54
HONOR Magic 9 получит необычную квадратную селфи-камеру на 55 Мп

HONOR раскрыла новую подробность о камерах серии Magic 9. Смартфоны получат 55-мегапиксельную фронтальную камеру Agile Eye с квадратным сенсором.

По данным компании, такая форма сенсора позволяет захватывать более широкий кадр и удобнее работать с разной ориентацией смартфона. На опубликованном тизере камера переключается между вертикальной и горизонтальной съёмкой без заметной потери ширины кадра.

Квадратная фронтальная камера появится не во всей линейке. Её получат HONOR Magic 9 и Magic 9 Pro Max.

HONOR называет решение первым подобным среди Android-смартфонов.

Ранее компания также подтвердила, что серия Magic 9 получит обновлённую систему основных камер с двумя 200-мегапиксельными сенсорами и расширенными возможностями съёмки видео.

Главное по теме

Новости Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Среди предложений независимый аудит, общие стандарты и международное регулирование.
Новости Perplexity доверила GPT-6 Astra работу с реальными системами Новости Даже 96 Вт мало: iPhone 18 Pro требует новый тип зарядки

Скидки и подборки

Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать

Последние новости

Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на «живых» качественных видео IKEA представила Bluetooth-колонку Badkruka в дизайне Steam Machine Сравнение производительности iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro «Алису AI» хотят сделать неудаляемой на смартфонах в России Tuvio представил флагманскую линейку техники Prime Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

12 сентября · Amazfit

Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

Большие часы с большими возможностями.
  1. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  2. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  3. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  4. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  5. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
Смотреть все обзоры →