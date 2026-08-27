Rockstar впервые показала геймплей GTA VI: 30 FPS на PS5, шесть звёзд розыска и более живой Vice City

Rockstar Games впервые полноценно показала геймплей Grand Theft Auto VI. Презентация продолжалась почти 27 минут и целиком записана на обычной PlayStation 5.

Показанный геймплей работает в 30 FPS. При этом Rockstar пока не объявляла характеристики финальной версии и не уточняла, появятся ли отдельные режимы производительности на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S.

В начале демонстрации Джейсон и Люсия отправляются на сделку, которая быстро заканчивается перестрелкой с полицией. Игрок управляет Джейсоном, пока Люсия помогает под контролем ИИ. Затем начинается автомобильная погоня со стрельбой из машины и полицейскими вертолётами.

Максимальный уровень розыска снова составляет шесть звёзд. Сама полиция стала умнее: её реакция зависит от характера преступления, применённого насилия и того, видел ли кто-нибудь действия игрока.

Rockstar также показала переключение между Джейсоном и Люсией. В одном из эпизодов Люсия прыгает с небоскрёба с парашютом, после чего камера перемещается через Vice City к Джейсону.

Среди других показанных возможностей:

угон некоторых автомобилей превратился в отдельную механику со взломом сигнализации и защитных систем;

появились более интерактивные интерьеры, включая возможность открывать холодильник и брать предметы;

прохожие по-разному реагируют на игрока и могут вступать с ним в диалог или конфликт;

можно заниматься спортом, а питание и тренировки влияют на телосложение героев;

показали баскетбол, гонки, дайвинг, водные мотоциклы, аэролодки и прыжки с парашютом;

вернулась система взаимодействия с NPC в духе Red Dead Redemption 2;

в перестрелках появилась «концентрация» с замедлением времени;

во время поездки можно передать управление автомобилем второму герою и пользоваться смартфоном;

отношения Джейсона и Люсии развиваются через совместные занятия и сюжетные события.

Журналисты, которым Rockstar отдельно показала более часа GTA VI, отмечают заметно возросшую интерактивность мира. NPC могут самостоятельно попадать в небольшие ситуации, общаться друг с другом, совершать преступления и неожиданно реагировать на происходящее вокруг.

Руководитель разработки Роб Нельсон заявил, что по количеству взаимодействий с окружением GTA VI должна превзойти Red Dead Redemption 2. Игрок сможет использовать и осматривать множество предметов, заходить в магазины, взаимодействовать с дверями, объектами на улицах и другими элементами мира.

Ограбления тоже стали сложнее. Можно выбирать способ проникновения, отключать сигнализацию, уничтожать записи камер и использовать разные способы вскрытия сейфов. Второй герой способен помогать игроку, например следить за заложниками.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК пока не анонсирована.

Полный геймплейный ролик