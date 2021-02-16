Oppo получил патент на скользящую селфи-камеру

Несмотря на то, что большинство производителей смартфонов старается как-то разнообразить дизайн своих устройств, большинство используют стандарт в расположении фронтальных камер. Сейчас это капля или вырез в дисплее. Но некоторые компании пытаются создать что-то интересное. Разработчики из Oppo также не стали отставать от этой тенденции и получили патент на конструкцию не совсем стандартной фронтальной камеры.

Если верить информации, слитой в сеть одним зарубежным ресурсом, то эта фронтальная камера будет перемещаться из одного края верхней панели, в другой. Вроде бы и задумка простая, но описание патента занимает целых 33 страницы. Сама идея реализации такой камеры состоит в том, чтобы получать снимки с разных ракурсов.

Приводится в действие такая камера будет миниатюрным моторчиком, но только тогда, когда будет активировано данное приложение. Такой вид получения фото может стать еще одним трендом в сети в будущем. Кроме этого, с помощью такой камеры и специального софта можно будет получать и трехмерные изображения предметов. Также такая камера может применяться для получения снимков в портретном режиме и панорамы.