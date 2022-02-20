Раскрыты характеристики планшета Oppo Pad

Китайская компания Oppo представит свой первый планшет и другие устройства на ближайшей презентации, которая назначена на 24 февраля. Незадолго до анонса появились характеристики и пресс-рендеры Oppo Pad.

Планшет будет оснащаться 10,95-дюймовым дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Управлять устройством можно дополнительным стилусом, способный различать силу нажатий до 4 тысяч уровней.

За работу будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 870 с графическим ускорителем Adreno 650 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость флеш-памяти составит 256 ГБ. Заявлена поддержка сетей пятого поколения, но по всей видимости планшет выйдет в двух версия: Wi-Fi only и Wi-FI + 5G.

Появится Oppo Pad в пурпурном, серебристом и чёрном цветах. Стоимость остаётся неизвестной.

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