Oppo опубликовал официальный анонс умных часов Oppo Watch

Компания Oppo опубликовала в Twitter анонс своих первых умных часов. Изображение еще раз подтверждает, что устройство станет почти клоном Apple Watch.

Презентация первых Oppo Watch состоится 6 марта на специальном мероприятии компании. Ожидается, что новинка получит примерно все те же функции, что есть у остальных умных часов: фитнес-трекер, датчики ЭКГ, качества сна, пульса и прочие показатели. Также представители компании сообщали, что новинка получит изогнутый экран и 3D-стекло.

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀



Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg — OPPO (@oppo) March 2, 2020

Помимо этого, Oppo Watch будут уметь принимать и совершать звонки непосредственно с самих часов. Судя по анонсу, эта функция станет их главным преимуществом. В остальном все довольно типично.

Неофициальный рендер Oppo Watch

Сходство с Apple Watch у часов Oppo поразительное. У последних только отсутствует колесико Digital Crown, на этом месте будет обычная кнопка.