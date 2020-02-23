Oppo опубликовал официальный анонс умных часов Oppo Watch
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Oppo опубликовал официальный анонс умных часов Oppo Watch

Компания Oppo опубликовала в Twitter анонс своих первых умных часов. Изображение еще раз подтверждает, что устройство станет почти клоном Apple Watch.

Презентация первых Oppo Watch состоится 6 марта на специальном мероприятии компании. Ожидается, что новинка получит примерно все те же функции, что есть у остальных умных часов: фитнес-трекер, датчики ЭКГ, качества сна, пульса и прочие показатели. Также представители компании сообщали, что новинка получит изогнутый экран и 3D-стекло.

Помимо этого, Oppo Watch будут уметь принимать и совершать звонки непосредственно с самих часов. Судя по анонсу, эта функция станет их главным преимуществом. В остальном все довольно типично.

Oppo Watch
Неофициальный рендер Oppo Watch

Сходство с Apple Watch у часов Oppo поразительное. У последних только отсутствует колесико Digital Crown, на этом месте будет обычная кнопка.

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