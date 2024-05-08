OPPO объявила о старте «Недель бренда» в М.Видео

Популярные модели компании доступны со скидками до 40%.

Компания OPPO объявила о старте акции «Недель бренда»‎ OPPO в магазинах М.Видео. В период с 7 по 26 мая модели OPPO A78, A58, A18, а также OPPO Reno11 и Reno11 F можно будет приобрести со скидкой до 40%

OPPO A78 с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, стереодинамиками и 256 Гб встроенной памяти можно приобрести с выгодой до 6000 рублей. Стоимость версии с 256 Гб памяти в период с 7 по 19 мая составит 16 999 рублей.

Cмартфон OPPO А58 с FHD+ экраном и стереодинамиками, обойдётся в 11 999 рублей за версию 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

Cкидка 40% действует на смартфон OPPO A18. Его стоимость в рамках недель OPPO в М.Видео составит всего 8 999 рублей.

Также в распродаже участвуют новые модели бренда – смартфоны OPPO Reno11 и OPPO Reno11 F. Обе модели подходят для создания портретных снимков. Стоимость Reno11 со скидкой составляет 39 999 рублей, а Reno11 F можно приобрести за 34 999 рублей.

Недели OPPO в М.Видео продлятся до 26 мая. С полным списком устройств, доступных со скидкой, можно ознакомиться по ссылке.