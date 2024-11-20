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OPPO и OnePlus могут прекратить выпуск складных смартфонов

Крупный китайский бренд отказывается от «раскладушек»

Ещё недавно рынок складных смартфонов переживал бурный рост, однако сегодня он может столкнуться с серьёзным спадом. Пока Samsung, Google, HUAWEI и Xiaomi продолжают активно развивать свои линейки складных устройств, появились слухи о возможном отказе одного из крупных китайских брендов от выпуска новых «раскладушек».

Хотя китайские издания не упоминают конкретное название компании, аналитики предполагают, что это могут быть OPPO и OnePlus (подразделение OPPO), учитывая их низкую активность на рынке складных смартфонов с 2023 года. В отчёте упоминаются трудности Xiaomi и OPPO в разработке новых складных устройств.

По данным Counterpoint Research, складные устройства OPPO и OnePlus не смогли войти в топ-4 по глобальным продажам в первом квартале 2024 года. Лидерами рынка остались HUAWEI, Samsung, HONOR и Motorola.

Ситуация с TECNO, дочерним брендом компании Transsion, выглядит иначе. Несмотря на слухи о возможном прекращении работы над складными моделями, представители TECNO подтвердили, что компания продолжает разработку своих бюджетных «раскладушек».

Если OPPO и OnePlus действительно уйдут с рынка складных смартфонов, конкуренция может сократиться, что замедлит развитие технологий и внедрение инноваций. Эксперты отмечают, что именно конкуренция стимулирует компании к созданию более доступных, функциональных и удобных устройств.

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Источник:
163, Android Central

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