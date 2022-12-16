Oppo Find X6 получит тройную камеру с модулем Sony IMX890 на 50 Мп

Вчера Oppo представила свои складные Find N2 и Find N2 Flip, а теперь компания готовит к выпуску Find X6. Предполагается, что его презентация состоится в 1 квартале 2023 года.

Популярные инсайдеры Digital Chat Station и Эван Бласс раскрыли часть характеристик и дизайн устройства.

Сообщается, что у новинки будет большой прямоугольный блок камеры. Основным датчиком послужит 50-мегапиксельный Sony IMX890 с диафрагмой f / 1.8 и поддержкой OIS, также будут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный и 32-мегапиксельный телефото модули. Помимо этого, в Find X6 будет использоваться фирменная технология оптимизации камеры MariSilicon X ISP и Hasselblad.

По слухам, Oppo Find X6 наделят дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Plus Gen 1, объем оперативной памяти будет достигать 12 Гб, встроенной — до 512 Гб. Емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка быстрой 80-ваттной зарядки.