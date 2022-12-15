Представлены складные флагманы Oppo Find N2 и Find N2 Flip

Oppo выпустила новое поколение складных смартфонов Find N2 и Find N2 Flip.

Find N2 является уже второй версией смартфона с форм-фактором книжки, а вот раскладушка Find N2 Flip вышла впервые. Перейдем к характеристикам.

Find N2 получил основной 7,1-дюймовый LTPO-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1920 x 1792, внешний экран — 5,54-дюймовый с разрешением Full HD +. Оба имеют AMOLED-дисплеи и поддерживают HDR10 +. Процессором служит Snapdragon 8 + Gen 1, емкость аккумулятора составляет 4520 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти варьируется от 12 до 16 Гб, встроенной памяти — 256/512 Гб.

Основная камера тройная: 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX890, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальных камеры две, обе по 32 Мп. Также в своем смартфоне Oppo использует технологию MariSilicon X, разработанную совместно с компанией Hasselblad.

Новинка работает под управлением Android 13 на базе ColorOS 13 из коробки.

Стоимость на раскладушку Oppo Find N2 следующая:

12 ГБ + 256 ГБ — 7 999 юаней ($1146);

16 ГБ + 512 ГБ — 8 999 юаней ($1433).

Раскладушка Oppo Find N2 Flip получила 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10 +. Дополнительный дисплей — 2,26-дюймовый OLED с частотой обновления 60 Гц и разрешением 720p.

Процессором служит MediaTek Dimensity 9000 +, вариации оперативной памяти следующие: 8/12/16 Гб. Встроенная память доступна в 256 или 512 Гб. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч + поддержка быстрой 44-ваттной зарядки.

Основную камеру наделили модулем на 50 Мп, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и чипом MariSilicon X для улучшения качества картинки. У фронтальной камеры также 32 Мп.

Стоимость Oppo Find N2 Flip составляет:

8 ГБ + 256 ГБ – 5 999 юаней ($859);

12 ГБ + 256 ГБ – 6399 юаней ($917);

16 ГБ + 512 ГБ – 6 999 юаней ($1003).

Оба складных смартфона должны выйти на глобальный рынок в скором времени.