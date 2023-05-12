OPPO Find N2 Flip одним из первых получит первую бета-версию Android 14

Складной смартфон OPPO Find N2 Flip станет одним из первых устройств, которые получат доступ к новой бета-версии Android 14. Разработчики и добровольцы смогут опробовать версию ColorOS, построенную на базе новинки и опробовать новые функции, а также API.

Одно из обновлений в Android 14 — повышение производительности, конфиденциальности, безопасности и удобства пользовательских настроек. Для повышения конфиденциальности пользователей в системе предусмотрена возможность ограничения доступа конкретных приложений лишь к необходимым сервисам.

Первая бета-версия Android 14 будет доступна на OPPO Find N2 Flip, глобальный запуск которого состоялся в феврале 2023 года. OPPO Find N2 Flip оснащен одним из самых больших внешних экранов среди подобных устройств, наиболее незаметной складкой, достигнутой за счет шарнира Flexion нового поколения, продолжительным временем автономной работы, достаточным для целого дня использования, а также технологией быстрой зарядки SUPERVOOC.

Более того, он поставляется с гарантией четырех крупных обновлений ColorOS и пяти лет обновлений служб безопасности для пользователей по всему миру.

Разработчики уже могут получить доступ к версии ColorOS, построенной на первой бета-версии Android 14 по ссылке. Позже в этом году пользователи Find N2 Flip по всему миру смогут установить опубликованную версию ColorOS на базе Android 14.