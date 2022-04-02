Смартфон Oppo F21 Pro получит необычную заднюю панель

Oppo поделилась характеристиками и показала пресс-изображения грядущего Oppo F21 Pro. Представят смартфон уже 12 апреля.

Большее внимание привлекает задняя панель. Она нетипичная, сделана из материала на основе искусственной кожи. Создается впечатление, что устройство уже в чехле, но нет.

Технические характеристики компания раскрыла почти полностью. Так, стало известно, что новинка получит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Работать смартфон будет на чипсете Snapdragon 680. У смартфона акумулятор на 4500 мАч, поддержка 33-ваттной зарядки и 6-8 Гб оперативной памяти.

Основная камера получила датчик на 64 Мп, фронтальная — 32 Мп.

Oppo F21 Pro выйдет в двух версиях — с поддержкой 5G и без. Вариант с поддержкой сетей пятого поколения будет стоит $340, без — $290. Ждем официальный анонс.

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