Характеристики OPPO Enco Buds 2 случайно раскрыл крупный маркетплейс

Крупный интернет-магазин Flipkart до анонса случайно раскрыл всю информацию о грядущих TWS-наушниках OPPO Enco Buds 2. Так стали известны характеристики, дизайн и цвета модели.

Согласно утечке, в комплекте с кейсом наушники смогут проработать до 28 часов, а 10 минут зарядки хватит на 1 час прослушивания музыки.

Из ключевых характеристик ожидается 10-мм драйвер в каждом наушнике, технология Dolby Atmos, умное шумоподавление, защита по стандарту IPX4 и игровой режим с уменьшенной задержкой передачи звука. На выбор будет доступно два цвета: белый и черный.

Наушники OPPO Enco Buds 2 могут представить уже 25 августа. В продаже новинка ожидается с 27 августа.

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