Oppo выпустила бюджетный смартфон A77s за $106

Oppo выпустила бюджетный смартфон A77s. Его точная цена пока не подтверждена, но, по слухам, равна $106. На данный момент устройство готовят к продажам в Тайланде.

Oppo A77s получил 6,56-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ частотой обновления 90 Гц. Есть защитное стекло Panda Glass. Процессором служит Snapdragon 680, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти — 8 Гб, флеш-памяти — 128 Гб.

Основная камера сдвоенная: главный датчик на 50 Мп + монообъектив на 2 Мп и светодиодная вспышка. У фронтальной камеры 8 Мп. Обе камеры поддерживают запись видео 1080p со скоростью до 30 кадров в секунду.

У новинки есть боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и защита от воды и пыли по стандартам IPX4 и IPX5.

Если ценник в $106 подтвердится, то новинка станет хорошим конкурентом для последних бюджетников от Xiaomi и Redmi. Например, для совсем скромного Redmi A1+ за $100.

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