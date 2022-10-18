Oppo представила бюджетный A17k за $133

Oppo представила в Индии бюджетный A17k за $133. У смартфона интересная задняя панель в двух цветовых вариациях.

Oppo A17k получил 6,56-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Процессором служит простенький MediaTek Helio G37, емкость аккумулятора 5000 мАч, быстрой зарядки нет. Также есть защита от влаги по стандарту IPx4, устаревший разъем Micro-USB, Bluetooth 5.3 и сканер отпечатков пальцев.

Основная камера совсем слабая — 8 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, флеш-памяти — 64 Гб. Пока что Oppo A17k доступен только для предзаказа на официальном сайте в Индии.

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