Opera GX стал первым в мире браузером со встроенной фоновой музыкой

Геймерский браузер Opera GX представил сегодня новую крупную функцию, которая отсутствует в других браузерах, а именно адаптивную фоновую музыку. Данная функция призвана добавить иммерсивный звук из мира гейминга в повседневный веб-браузинг.

Opera GX впервые представлен в 2019 году со звуковыми эффектами, созданными известным композитором Рубеном Ринконом (Ruben Rincón) и группой Berlinist. Эта же команда работала и над динамической фоновой музыкой в новой версии Opera GX.

Динамическая фоновая музыка в Opera GX представляет собой обволакивающий даунтемпо, улучшающий фокус пользователя. Ритм музыки повышается во время активного браузинга в сети, перехода по ссылкам или печати, и становится менее драматичным и более спокойным, вплоть до полного исчезновения, когда пользователь снижает интенсивность браузинга.

Фоновая музыка, как и все звуковые эффекты браузера, могут быть индивидуально активированы и выключены в настройках в разделе Звуки браузера.

Благодаря встроенным в боковую панель Twitch, Discord, WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram, Opera GX позволяет общаться с друзьями и узнавать об онлайн-трендах и стримах. Этот набор интегрированных мессенджеров теперь был расширен за счет встроенного в боковую панель Twitter C функциональности, которую Opera GX позаимствовала у основного браузера Opera.