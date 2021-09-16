Игровой браузер Opera GX получил интеграцию с CORSAIR iCUE

Первый в мире браузер, созданный для геймеров, получил интеграцию с CORSAIR iCUE, благодаря чему оборудование CORSAIR с поддержкой RGB теперь будет динамически реагировать на браузинг.

Каждый раз запуская браузер, открывая новую вкладку, загружая файл или выполняя другую задачу в браузере, оборудование CORSAIR подсветится одним из нескольких кастомных цветовых эффектов, созданных дизайн-командой Opera GX. По заявлению компании, улучшения по-прежнему направлены на то, чтобы Opera GX был необходимым инструментом для каждого геймера.

С интеграцией софта CORSAIR iCUE, GX будет подсвечивать все устройства CORSAIR, от карты памяти до мышки, кастомной анимацией каждый раз при запуске браузера, открытии новой вкладки, скачивании файла или активации ограничителей потребления сети, RAM и CPU.

Геймеры могут выбрать одну из множеств анимационных тем или же индивидуально выбрать один из дополнительных эффектов. Они могут также всего одним кликом импортировать любой gif-файл и использовать его для определенной задачи, выполняемой в браузере.

Opera GX будет отображать gif на клавиатуре CORSAIR каждый раз при получении уведомления от Discord, Twitch, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp или Instagram.

Эффекты iCUE не будут отображаться непрерывно, а лишь когда что-то происходит в браузере. Чтобы не отвлекаться от ночного гейминга или просмотра сериалов, яркость этих эффектов можно понизить в полноэкранном режиме.

Обновление браузера Opera GX уже доступно для загрузки с официального сайта.