Промокоды для Honkai: Star Rail на июнь 2026

Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия.

Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Действующие промокоды Honkai: Star Rail на июнь 2026 года (версия 4.3):

VS3Q5VK9CMFP (от 13.05.2026) — ×50 Звёздного нефрита.

(от 13.05.2026) — ×50 Звёздного нефрита. QS395DJQU4HK (от 03.05.2026) — ×60 Звёздного нефрита.

(от 03.05.2026) — ×60 Звёздного нефрита. SilverWolfLV999 (от 23.04.2026) — ×60 Звёздного нефрита.

(от 23.04.2026) — ×60 Звёздного нефрита. OMEGA (от 07.11.2025) — ×60 Звёздного нефрита.

(от 07.11.2025) — ×60 Звёздного нефрита. CREATIONNYMPH (от 02.07.2025) — ×60 Звёздного нефрита, ×1 топливо и ×1 Переменная героя.

(от 02.07.2025) — ×60 Звёздного нефрита, ×1 топливо и ×1 Переменная героя. FAREWELL (от 09.04.2025) — ×60 Звёздного нефрита и ×1 топливо.

(от 09.04.2025) — ×60 Звёздного нефрита и ×1 топливо. IFYOUAREREADINGTHIS (от 17.01.2025) — ×60 Звёздного нефрита и ×1 топливо.

(от 17.01.2025) — ×60 Звёздного нефрита и ×1 топливо. 5S6ZHRWTDNJB (от 24.12.2024) — ×50 Звёздного нефрита.

(от 24.12.2024) — ×50 Звёздного нефрита. 4TKSX77Y58QK (от 23.12.2024) — ×30 Звёздного нефрита, ×3 Путеводителя путешественника, ×5 Конденсированного эфира, ×4 Утраченных золотых частиц и ×20 000 кредитов.

(от 23.12.2024) — ×30 Звёздного нефрита, ×3 Путеводителя путешественника, ×5 Конденсированного эфира, ×4 Утраченных золотых частиц и ×20 000 кредитов. STARRAILGIFT (бессрочный, для всех новых Первопроходцев) — ×50 Звёздного нефрита, ×2 Путеводителя путешественника, ×5 Бутылок газировки и ×10 000 кредитов.

Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне, ПК и PlayStation: