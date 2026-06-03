Актуальные промокоды Honkai Star Rail на май 2026 | The GEEK
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Промокоды для Honkai: Star Rail на июнь 2026

Список актуальных промокодов на нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия.

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Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия.

Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Действующие промокоды Honkai: Star Rail на июнь 2026 года (версия 4.3):

  • VS3Q5VK9CMFP (от 13.05.2026) — ×50 Звёздного нефрита.
  • QS395DJQU4HK (от 03.05.2026) — ×60 Звёздного нефрита.
  • SilverWolfLV999 (от 23.04.2026) — ×60 Звёздного нефрита.
  • OMEGA (от 07.11.2025) — ×60 Звёздного нефрита.
  • CREATIONNYMPH (от 02.07.2025) — ×60 Звёздного нефрита, ×1 топливо и ×1 Переменная героя.
  • FAREWELL (от 09.04.2025) — ×60 Звёздного нефрита и ×1 топливо.
  • IFYOUAREREADINGTHIS (от 17.01.2025) — ×60 Звёздного нефрита и ×1 топливо.
  • 5S6ZHRWTDNJB (от 24.12.2024) — ×50 Звёздного нефрита.
  • 4TKSX77Y58QK (от 23.12.2024) — ×30 Звёздного нефрита, ×3 Путеводителя путешественника, ×5 Конденсированного эфира, ×4 Утраченных золотых частиц и ×20 000 кредитов.
  • STARRAILGIFT (бессрочный, для всех новых Первопроходцев) — ×50 Звёздного нефрита, ×2 Путеводителя путешественника, ×5 Бутылок газировки и ×10 000 кредитов.

Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне, ПК и PlayStation:

  1. Войдите в главное меню;
  2. Выберите «три точки» → Промокод
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
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