OpenAI ускоряет разработку своего первого ИИ-смартфона

Его «сердцем» станет кастомный чип MediaTek.
Редакция The GEEK сегодня в 17:35
OpenAI ускоряет разработку своего первого смартфона, производство которого планируется запустить уже в начале 2027 года. Об этом рассказал аналитик Минг Чи-Куо.

По его данным, устройство будет работать на кастомном чипе MediaTek Dimensity 9600, созданном по 2-нм техпроцессу. В его конфигурацию войдут улучшенный сигнальный процессор для более точного распознавания объектов, два нейронных ускорителя (NPU), а также поддержка памяти нового поколения LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.

Отдельно отмечается, что OpenAI может поставить порядка 30 миллионов таких смартфонов в период 2027-2028 годов. Ключевая идея устройства — переход от привычной модели «приложений» к системе, где основную роль выполняют ИИ-агенты.

Минг Чи-Куо подчеркнул, что потенциальными факторами роста являются подготовка к IPO в конце года и усиление конкуренции на рынке телефонов с ИИ-агентами.

