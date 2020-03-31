Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни. Официально представили только новый логотип, технические данные системы и примерную дату релиза консоли.

Føtex, ретейлер из Дании, попытался исправить ситуацию и создал страницу приставки, однако ценник необъяснимо большой — $1023. Некоторые выдвинули предположение, что магазин установил так называемую «заглушку» и только после анонса сведения будут отредактированы.

По ранним слухам, гулявшим в сети, цена на PlayStation 5 будет начинаться от $499. Но в компании Sony заявили, что пока не определили даже примерную стоимость игровой системы. К тому же, она может измениться из-за пандемии коронавируса.

Примерную дату релиза PlayStation 5 указал ресурс Føtex, она выпадает на ноябрь 2020 года. Возможно, эту информацию можно было бы посчитать окончательной и правдивой, если бы магазин не обещал начать приём предзаказов 1 декабря, что выглядит странно. Как и высокая цена на консоль.

Sony пока всё еще ориентирует на праздники 2020-го. Ее конкурент Microsoft также не дает точных сроков выхода Xbox Series X. Недавно на странице игровой системы появлялось упоминание о 26 ноября, но в скором времени компания это опровергла и назвала данные ложными.