OnePlus выпустит свой первый складной смартфон до конца года

Вчера OnePlus провела крупное мероприятие Cloud 11, на котором представила много своих новинок, в том числе флагманский OnePlus 11.

Но помимо анонса, компания раскрыла свои планы на будущие устройства. Так, OnePlus официально подтвердила выход своего первого складного смартфона в конце этого года. Какие-либо подробности о характеристиках устройства названы не были.

Скорее всего, стоит ожидать утечек и рендеров в конце лета — начале осени. Предполагается, что название складного устройства будет традиционно носить приставку Fold — OnePlus Fold.