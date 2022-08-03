OnePlus представила 10T с зарядкой до 100% за 19 минут

Несмотря на новости об отмене презентации OnePlus 10T, выход смартфона всё-таки состоялся. Особенностью новинки отмечается быстрая зарядка – она способна зарядить устройство с 0 до 100 процентов всего за 19 минут.

OnePlus 10T получил 6,7-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Панель защищена стеклом Gorilla Glass. Работает смартфон на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 8/12/16 ГБ оперативной памяти.

Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Чтобы не было перегрева от 150-ваттной зарядки, предусмотрена продвинутая система охлаждения.

На задней стороне корпуса разместилось три модуля камеры: основной 50 Мп Sony IMX766, OIS, размер сенсора 1/1,5″; ультраширокоугольный 8 Мп (119,9 градусов); макро 2 Мп. Спереди модуль на 16 Мп.

В Европе OnePlus 10T появится с 25 августа в двух версиях: 8+128 ГБ и 16+256 ГБ. В Индии будет дополнительная версия на 12+256 ГБ.

OnePlus 10T 8+128 ГБ — 649 долларов (~39 100 рублей);

OnePlus 10T 12+256 ГБ — 54 999 рупий (~41 500 рублей);

OnePlus 10T 16+256 ГБ — 749 долларов (~45 120 рублей).

OnePlus 10T будет продаваться с предустановленной OxygenOS 12.1, но до конца года получит обновлённую оболочку OxygenOS 13.

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