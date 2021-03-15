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Новости

OnePlus показала официальный дизайн OnePlus 9

Похоже OnePlus надоело создавать тайны вокруг своих смартфонов, как это делают другие производители и показала официальный внешний вид грядущего смартфона OnePlus 9 Pro. Изображения опубликовало британское подразделение бренда в Твиттере.

На рендерах можно рассмотреть новинку со всех сторон в серебристом цвете. Сам OnePlus называет данный цвет Morning Mist (утренний туман). Устройство получило основную камеру Hasselblad на четыре модуля и врезанный в дисплей миниатюрный модуль для селфи. Снизу разместился порт для зарядки Type-C, лоток для SIM-карты и стереодинамики.

По ранним утечкам, линейка OnePlus 9 получит AMOLED-дисплей, мощный процессор Snapdragon 888 и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.

Презентация серии OnePlus 9 запланирована на 23 марта.

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Источник:
Twitter
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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