Представлен бюджетный смартфон OnePlus Nord N200 5G

OnePlus продолжает создавать новые модели смартфонов. На этот раз компания в сотрудничестве T-Mobile представила бюджетный OnePlus Nord N200 5G, который будет эксклюзивом для США и Канады. Новая модель является наследником прошлогоднего Nord N100 со средними характеристиками, но с некоторыми улучшениями.

Устройство получило 6,49″ IPS-дисплей с разрешением FHD+ и поддержкой частотой обновления экрана 90 Гц. За работу отвечает чипсет Snapdragon 480 и 4/64 ГБ памяти. Последнюю можно расширить с помощью microSD.

Основная тройная камера на 13, 2 и 2 Мп соответственно. Фронтальная камера расположилась в левом углу дисплея и получила разрешение на 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой 18-Вт зарядки. Работает смартфон под управлением собственной оболочки OxygenOS на базе Android 11.

В продажу OnePlus Nord N200 5G поступит 25 июня по цене $239 (около 17 000 рублей).

Ранее компания выпустила ещё одну бюджетную модель OnePlus Nord CE 5G.

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