Представлен бюджетный смартфон OnePlus Nord CE 5G

OnePlus продолжает штамповать смартфоны. Если ранее компания выпускала две версии своего флагманского смартфона раз в год, то сейчас линейка очень сильно разрослась. В этот раз представлен бюджетный аппарат OnePlus Nord CE 5G.

Смартфон получился недорогим, поддерживает сети 5G и оснащён железом из средней ценовой категории. Работает новинка на фирменной оболочке OxygenOS 11, которая основана на Android 11.

OnePlus Nord CE 5G оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Кроме того, сканер отпечатков пальцев встроен прямиком в дисплей, что встречается крайне редко в смартфонах подобной категории.

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 750G с модемом 5G. Также есть поддержка Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.1 и стандартный 3,5-мм разъём для подключения наушников. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки.

Основная тройная камера обладает модулями на 64, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера – разрешением 16 Мп.

Европейская версия OnePlus Nord CE 5G на 8/128 ГБ обойдётся покупателю в 329 евро (около 29 тысяч рублей), а версия на 12/256 ГБ выйдет в 399 евро (около 35 тысяч рублей).

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