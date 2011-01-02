OnePlus выпустила два бюджетных смартфона Nord N10 5G и N100

Похоже OnePlus запустила конвейер по производству новых телефонов. Сегодня компания выпустила два бюджетных аппарата — Nord N10 5G и N100. Вместо презентаций и онлайн-трансляций, всем была разосланы пресс-релизы.

Nord N10 5G обладает 6.49 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления дисплея 90 Гц. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 690 и 6 ГБ оперативной памяти.

Основная камера на четыре модуля 64+8+2+2 Мп с широким углом, боке и макро. Для селфи используется разрешением в 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Также на борту 3.5-мм джек и microSD.

Nord N10 5G (слева) и N100 (справа)

Более бюджетная модель в лице OnePlus Nord N100 отличается 6.52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и стандартной плавностью. Также у нее более простой процессор Snapdragon 460 и 4 ГБ оперативной памяти.

Основная камера всего на 13+2+2 Мп с макро и боке. Ёмкость батарейки составляет 5000 мАч с поддержкой 18 Вт.

OnePlus Nord N10 5G обойдётся покупателю в 349 евро (около 32 тысяч рублей), а Nord N100 в 199 евро (около 18 тысяч рублей).