OnePlus может выпустить смартфон совместно с CD Projekt Red

Смартфон OnePlus 8T является последним вышедшим на рынок творением одноименной компании. Однако на этом она не ставит точку. В ближайшее время (а может и нет), следует ожидать появление еще одной новинки, на этот раз эксклюзива в виде смартфона в сотрудничестве с CD Projekt Red. Я думаю, многие догадались, что речь будет идти о смартфоне в стиле игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот выйдет на рынок.

На данный момент о смартфоне мало что известно. Нашему вниманию обе стороны сотрудничества предложили лишь тизер-трейлер данного продукта и то, только его переднюю панель. Многие аналитики уже сделали вывод насчет будущего девайса и предрекают ему преобладание желтых и неоновых оттенков в окраске корпуса, что соответствует эстетике игры.

Есть большая вероятность того, что в самой игре будет некое «пасхальное яйцо», которое немного приоткроет завесу тайны над смартфоном. Сама же игра станет доступна для предзаказа только в начале ноября. Cyberpunk 2077 стоит ожидать на самым популярных платформах – Xbox, Playstation, а также ПК.